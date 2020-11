8 "Harry Potter"-Stars, die leider bereits verstorben sind

David Ryall (ganz rechts)

"Harry Potter"-Fans kannten ihn als Magier Elphias Doge: Der britische Film- und Theaterschauspieler David Ryall starb am ersten Weihnachtsfeiertag 2014 im Alter von 79 Jahren. Ryall wurde international vor allem durch seine Rolle als Elphias Doge in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1" (2010) bekannt. Er spielte außerdem in "In 80 Tagen um die Welt" (2004) und in "Der Elefantenmensch" von David Lynch (1980). "Ein funkelnder, brillanter, wunderbarer Schauspieler, den ich einen Freund nennen durfte", würdigte ihn sein Kollege Mark Gattis auf Twitter. Im selben Jahr starb auch der britische Schauspieler Dave Legeno, der in der "Harry Potter"-Filmreihe einen Werwolf spielte. Er wurde im Juli 2014 im kalifornischen Nationalpark Death Valley tot aufgefunden. Zwei Wanderer fanden die Leiche des 50-Jährigen, wie die Polizei des Bezirks Inyo County in Independence mitteilte. Die Polizei ging davon aus, dass Legeno an den Folgen der extremen Sommerhitze in der Wüstengegend "Tal des Todes" gestorben ist. Die Temperaturen in Death Valley können im Sommer auf weit über 40 Grad steigen. Dave (eigentlich David) Legeno war in drei der acht "Harry Potter"-Filme in der Rolle des Werwolfs Fenrir Greyback zu sehen. Er hatte auch kleine Rollen in Filmen wie "Snatch - Schweine und Diamanten" und "Batman Begins".