Harry besuchte ein Kinderspital und plauderte über Baby Archie

Strahlend kam Prinz Harry am Dienstag beim Oxford Children's Hospital am Gelände des John Radcliffe Hospital an. Dort unterhielt er sich mit Patienten, deren Familien und Mitarbeitern das Krankenhauses.

Prinz Harry wird mit Baby-Geschenk empfangen

Gleich nach seiner Ankunft wurde Prinz Harry von einer ehemaligen Patientin des Krankenhauses, Daisy Wingrove, mit einem Teddybären für Sohn Archie beschenkt. Der Prinz bedankte sich bei ihr mit einer Umarmung.

Kinder reichten dem Royal außerdem Zeichnungen, die er freudestrahlend entgegennahm.