"Habe Angst vor ihm": Tochter erhebt schwere Vorwürfe gegen Ioan Gruffudd

Ioan Gruffudd und seine Ex-Frau Alice befinden sich gerade in einem Sorgerechtsstreit. Als der Schauspieler am 26. Mai seine beiden Töchter zu sich nach Hause bringen wollte, soll die familiäre Situation eskalierte sein.

Die beiden Mädchen hatten Ioans neue Freundin, die sie bis dahin noch nicht kennengelernt hatten, in im Haus des Schauspielers angetroffen. "Ich war so sauer auf meinen Vater, weil es sich um einen Übernachtungsbesuch handelte und ich ihm in der Vergangenheit gesagt hatte, dass ich seine Freundin, die jetzt seine Lebensgefährtin war, nicht treffen wollte", erklärt Ella laut Daily Mail in dem Gerichtsdokument.

➤ Mehr lesen: Zärtlicher Moment zwischen Charlène und Stéphanie