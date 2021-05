GZSZ-Star Eric Stehfest wurde als Kind mehrfach sexuell missbraucht

Der deutsche Schauspieler und Autor Eric Stehfest hat sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden. In der Sendung "Eric gegen Stehfest: In Therapie", die ab 3. Mai vom Streaming-Anbieter TVNOW ausgestrahlt wird, macht er seine Psychotherapie öffentlich.

Eric Stehfest: GZSZ-Star macht private Psychotherapie publik

In den gefilmten Therapiesitzungen offenbart der 31-Jährige traumatische Kindheitserfahrungen. Er wurde als Kind mehrfach sexuell missbraucht. "Ich hätte gerne die Chance gehabt, meine Sexualität selber zu entdecken. Bis heute habe ich nicht darüber geredet", sagt er.

Bis heute habe er Probleme damit, Nähe zuzulassen. Stehfest wuchs ohne Vater auf. Von seiner Mutter fühlte sich der Schauspieler nie wirklich geliebt. Sie habe auch den Missbrauch nicht bemerkt. All das seien Mitgründe dafür, warum er sich für eine Therapie entschieden habe. "Ich habe gemerkt, dass ich persönlich darüber reden muss", so der Seriendarsteller, der auch in seinem 2017 erschienen Buch "9 Tage wach" über seine bewegte Vergangenheit und seine jahrelange Abhängigkeit von der Droge Crystal Meth berichtet.