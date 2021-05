Polizei ermittelt: Foodtruck von verstorbenem Willi Herren ist abgebrannt

Der deutsche Entertainer Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren verstorben, wie am 20. April bekannt wurde. Nach Spekulationen um eine mögliche Überdosis soll nun eine Obduktion Aufschluss über die Todesursache geben. Fremdverschulden wird inzwischen ausgeschlossen. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung wird in einigen Wochen erwartet, so die Staatsanwaltschaft.

Willi Herrens Foodtruck ist abgebrannt

Ermittelt wird derzeit auch ein weiterer Vorfall: Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, ist der Foodtruck des ehemaligen Dschungelcampers am Sonntagabend abgebrannt. Mit der Eröffnung seines Reibekuchen-Trucks wollte der Ballermann-Star einen neuen Lebensabschnitt beginnen und seine Schulden loswerden. Er starb nur wenige Wochen nach der Eröffnung am 16. Mai.