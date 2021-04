Trauer um Willi Herren: Tochter teilt herzzerreißende Bilder

Bekannt wurde Willi Herren als Oliver "Olli" Klatt, den er von 1992 bis 2007 in 170 Folgen in der ARD-Serie Lindenstraße spielte. 2004 nahm er bei der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil, wo er den dritten Platz belegte. Seitdem war Herren in diversen Reality-Shows zu sehen. Außerdem trat er als Sänger auf.

Der TV- und Ballermann-Star Herren hinterlässt neben Alessia auch einen 27-Jährigen Sohn namens Stefano. Beide stammen aus seiner vergangenen Beziehung mit Mirella Fazzi. Seit 2018 war er mit Jasmin Herren verheiratet. Diese hatte am 2. März 2021 das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben.