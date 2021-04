Bekannt wurde Willi Herren als Oliver "Olli" Klatt, den er von 1992 bis 2007 in 170 Folgen der ARD-Serie Lindenstraße spielte. 2004 nahm er bei der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil, wo er den dritten Platz belegte. Seitdem war Herren in diversen Reality-Shows zu sehen. Außerdem trat er als Sänger am Ballermann auf.