Gwen Stefani über ihre Hochzeit: "Sogar Familie ist zu viel"

Im Oktober wurde bekannt, dass die US-Sängerin Gwen Stefani (51) und ihr Freund, Country-Star Blake Shelton (44), sich verlobt haben. Auf Instagram posteten beide ein Kuss-Foto, auf dem Stefani ihren Followern ihren Ring präsentierte. "Ja, bitte!", schrieb die frühere Frontfrau der Rockband "No Doubt" dazu. "Ich liebe dich. Ich habe ein JA gehört!", jubelte Shelton.

Wann die Hochzeit sattfinden soll, ist aber noch unklar. Angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie würden sie vorerst keine konkreten Pläne machen, so Stefani. In einem Interview mit dem US-Radiomoderator Ryan Seacrest gab sie an, "abwarten zu wollen, was in den nächsten Monaten passiert", bevor sie sich den Details ihrer Hochzeitsfeier widmen wolle.