Gwen Stefani und Blake Shelton wollen heiraten: So romantisch war der Antrag

US-Sängerin Gwen Stefani (51) und ihr Freund, Country-Star Blake Shelton (44), haben sich verlobt. Auf Instagram posteten beide am Dienstag ein Kuss-Foto, auf dem Stefani einen Ring am Finger vorzeigt. "Ja, bitte!", schrieb die frühere Frontfrau der Rockband No Doubt dazu. "Ich liebe dich. Ich habe ein JA gehört!", postete Shelton.

Insider plaudert Details über romantischen Antrag aus

Ein Insider plauderte indes gegenüber Hollywood Life Details über den romantischen Antrag des Musikers aus. Auf seinem Anwesen in Oklahoma habe er eigens für Stefanie eine Kapelle errichten lassen, um vor ihr auf die Knie zu fallen. "Er hatte das Gefühl, es sei etwas Besonderes, hier um ihre Hand anzuhalten", so der Insider.