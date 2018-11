Gwen Stefani: Ein Baby mit Blake Shelton?

Kennengelernt hatten sich Stefani und Shelton als Jurymitglieder in der Castingshow "The Voice". Beide hatten sich damals gerade erst von ihren langjährigen Partnern getrennt. "Zur Zeit meiner Scheidung war ich wirklich am Boden zerstört, wie wahrscheinlich jeder, der durch eine so schwere Zeit geht. Es war ein Wunder, genau zu dieser Zeit jemanden zu finden, der genau dasselbe durchlebte wie ich", erzählte Shelton, der bereits zwei Mal verheiratet war, kürzlich zu Gast in der TV-Show "Sunday Today with Willie Geist über seine Begegnung mit Stefani.