"Großer Tag für die Wahrheit" für "Drachentöter" Prinz Harry

Schadenersatz in Höhe von 140.600 Pfund für Harry

Zu diesem Schluss gelangte Richter Timothy Fancourt vom Londoner High Court in seinem Urteil zur Schadenersatzklage Harrys und weiterer Prominenter gegen den Verlag MGN am Freitag. Zwar setzte sich der jüngere Sohn von König Charles III. mit seinen Forderungen nur teilweise durch. Doch er zeigte sich mit dem Ausgang des Aufsehen erregenden Prozesses, in dem er selbst als Zeuge aufgetreten war, mehr als zufrieden. "Mir wurde gesagt, dass man sich beim Drachentöten verbrennt. Im Lichte des heutigen Siegs und der Bedeutung dessen, was man für eine freie und ehrliche Presse tun muss, ist es der Preis, den es sich zu zahlen lohnt", schrieb Harry in einer von seinem Anwalt David Sherborne verlesenen Reaktion auf das Urteil.

➤ Lesen Sie mehr: Die versteckten Botschaften in Kates und Williams Weihnachtskarte 2023

15 von 33 beanstandeten Artikeln über Harry seien das Ergebnis illegaler Informationsbeschaffung gewesen, hieß es in dem Urteil. Dem Herzog von Sussex steht demnach Schadenersatz in Höhe von 140.600 Pfund (163.573,96 Euro) zu. Die Summe sei moderat ausgefallen, weil die Zeitungen der Mirror-Gruppe nicht die einzigen gewesen seien, die zu dem Unrecht beigetragen hätten, das Harry durch Medien erleiden musste, begründete Fancourt das Urteil.