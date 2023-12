Die versteckten Botschaften in Kates und Williams Weihnachtskarte 2023

Untypisches Weihnachtsmotiv ein "starkes Signal"

Die diesjährige royale Karte unterscheide sich von vorherigen, meint die britische Körperspracheexpertin Judi James. Das "monochrome Foto" sei nicht typisch weihnachtlich, sende aber "ein sehr starkes Signal", sagt James im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung The Sun. Der einheitliche Look in Kombination mit einer entspannten Körpersprache signalisiere, "dass sie eine coole und durch nichts zu erschütternde Familie sind".

