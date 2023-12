Prinz Harry "gezwungen, sich angesichts unsicherer Zeiten an Kalifornien zu gewöhnen"

Immer wieder machten in den letzten Monaten Gerüchte die Runde, wonach Prinz Harry an einer Aussöhnung mit seiner Familie arbeitet. Auch, dass er in Betracht ziehen könnte, irgendwann wieder nach Großbritannien zu ziehen, war zuletzt berichtet worden.

Der Royal-Experte Nick Bullen glaubt jedoch, dass Harry sich auch in nächster Zeit auf ein Leben in den USA konzentrieren werde. Im Gespräch mit Fox News Digital gab er an: "Ich denke, Harry hat derzeit eine ungewisse Zukunft. Seine 'Invictus Games' sind sehr wichtig. Ich denke, dass er sich in den kommenden Jahren mehr und mehr damit beschäftigen wird." Der Adelsexperte meint, dass Harry im Gegensatz zu Bruder Prinz William, der sich die Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit einsetzt, keine Bereiche habe, in die er sich vertiefe. "Der König ist der König. Und was hat Harry? Ich denke, die Antwort ist nicht viel, abgesehen natürlich von seiner Familie und seinen Kindern und seinem neuen Leben in Kalifornien. Das hat er sich so ausgesucht.