Neustart für Prinz Harry und Meghan: "Bereit, rauszugehen"

Harry und Meghan haben große Pläne

Das Paar "lernt, sich ein bisschen zu entspannen", so die Quelle weiter. Nach arbeitsintensiven Wochen - etwa für die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games - sei der Urlaub, den er und Meghan kürzlich gemacht haben, dringend nötig gewesen: "Es war toll, dass sie diese Zeit gemeinsam verbringen konnten", schildert der Insider aus dem Umfeld der beiden.

Harry und Meghan seien aktuell glücklich und hätten derzeit große Pläne. "Sie kommen mit mehr Inhalten zurück und sind sehr aufgeregt, was die Zukunft bringt." Dabei sollen sie ein Ziel vor Augen haben. "Es gab eine Lernkurve, und sie haben immer noch den Traum, in Hollywood groß rauszukommen", schildert der Insider gegenüber Us Weekly. Vor allem die Herzogin sei bereit, ihre Neuerfindung in Angriff zu nehmen: "Meghan hat ein neues Team um sich herum und sie haben darüber nachgedacht, mit welchen Medien sie am meisten bewirken kann", so eine weitere Quelle. Meghan sehe ihre Arbeit in der "Philanthropie" verwurzelt.

Stimmung zu Charles' Geburtstag weiter eisig

Die Stimmung mit Harrys Familie soll aber weiterhin eisig sein. Bei der Geburtstagsfeier seines Vaters König Charles III., die dieser im Kleinen begehen wollte, werde Sorgenkind Harry wohl nicht dabei sein, spekulierten britische Medien. Obwohl die Wellen längst nicht mehr so hochschlagen wie noch vor einem Jahr, sei eine Aussöhnung noch nicht in Reichweite, zitierte die Sunday Times einen Palast-Insider. Charles wird am 14. November 75 Jahre alt.