Goodbye Hollywood: Jameela Jamil hat neue Karrierepläne

2019 ging Jameela Jamil mit ihrer eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit. In einem Post beschrieb sie auf Twitter, dass sie vor sechs Jahren gegen eine Posttraumatische Belastungsstörung gekämpft und in einer Therapie Rettung gefunden hatte.

Jamil sei "froh, damals überlebt zu haben" und ruft andere dazu auf, "durchzuhalten und sich ebenfalls Hilfe zu suchen." Zusätzlich veröffentlichte sie einen Tweet, der auf die Wichtigkeit von guten Behandlungen bei psychsichen Erkrankungen verweist. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns und wir müssen weiter dafür kämpfen, das Thema zu entstigmatisieren", so Jamil.