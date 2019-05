GNTM-Finalistin Sayana will für Frauenrechte in Indien kämpfen

Sayana (20), Finalistin im Finale von Heidi Klums " Germany's Next Topmodel", will sich für Frauenrechte in Indien einsetzen. Immer noch würden Frauen in Indien unterdrückt, sagte die Tamilin. "Jede siebente Minute wird in Indien eine Frau vergewaltigt."

"Diese Mädchen sind unsere Zukunft"

Sayana wurde in Deutschland geboren, ihre Wurzeln liegen in Indien und Sri Lanka. Sie sei oft in Indien gewesen und habe die Lage dort gesehen, sagte Sayana. Auch die Mentalität der Frauen müsse sich dort ändern. Es gebe junge indische Mädchen, die auf sie hörten und stolz auf sie seien, weil sie als Inderin Karriere in Deutschland mache. "Diese Mädchen sind unsere Zukunft, sie nehmen meine Message auf."