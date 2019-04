GNTM: Sarah rechtfertigt Streit mit Simone

Was für ein Spiel genau die 21-Jährige treibt, bleibt unbeantwortet.

Mit Lena, die ebenfalls andauernd Drama macht und immer wieder in Tränen ausbricht, scheinen die Mädchen aber kein Problem zu haben.

"Wenn man mit uns ehrlich ist und uns von vornherein sagt, was los ist, dann ist es natürlich auch kein Problem", führt Mitstreiterin Julia im Gespräch mit Promiflash aus. "Lena ist ein Mensch, der sagt das alles ganz offen und sagt uns dann auch 'Ich hab ein schlechtes Gefühl' und erzählt uns auch ihre Sorgen. Bei Simone haben wir das eher im Nachhinein erfahren."

Im Fernsehen würde auch alles überspitzt dargestellt werden. Simone habe sehr wohl Freundinnen in der Modelvilla, das werde im TV aber nicht gezeigt, beteuert das Nachwuchsmodel. "Was ich sehr schade finde, ist, dass diese Staffel vielleicht sehr negativ rüberkommt", so Julia. Von Alicija habe sie zum Beispiel erfahren, dass diese ein enges Verhältnis zu Simone gehabt habe.

Sarah und Simone werden aber wohl keine Freundinnen mehr werden. Seit Drehschluss haben die beiden Kandidatinnen keinen Kontakt mehr, wie Erstere nun verriet.