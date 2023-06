GNTM-Finale 2023: Heidi Klum kürt heute "Germany's Next Topmodel"

Am Donnerstagabend kürt Heidi Klum die Siegerin der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" (Donnerstag, 15. Juni, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn). Die Gewinnerin erscheint auf der Juli-Ausgabe der deutschen "Harper’s Bazaar", ist das neue Kampagnengesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegprämie von 100.000 Euro. Fünf Teilnehmerinnen stehen im Finale. Für wen wird der Traum wahr?

➤ Lesen Sie hier mehr: Heidi Klum: Papa Günther Klum schießt gegen "GNTM"

"Germany's Next Topmodel": Das große Finale

In extravaganten Walks und opulenten Kleidern müssen die Topmodel-Anwärterinnen zeigen, was sie in den letzten 17 Wochen gelernt haben. Ausgestattet werden sie dafür von den Designern Jean Paul Gaultier und Christian Cowan. Star-Schauspielerin Jennifer Lawrence und Töchterchen Leni Klum unterstützen Heidi Klum im #GNTM-Finale. Kim Petras, die Scorpions und Loreen performen live.