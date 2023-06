Jennifer Lawrence überdachte nach Geburt ihres Sohnes Zukunftspläne

Über die Geburt ihres Sohnes Cy hatten US-Medien im Februar 2022 berichtet. Der Bub ist nach dem amerikanischen Maler Cy Twombly, einem Lieblingskünstler ihres Ehemanns Cooke Maroney, benannt.

Junge Mama Lawrence: "Bin sehr müde"

Lawrence verriet in der US-Sendung, dass die Mutterschaft ihre Ambitionen änderte, sich in naher Zukunft als Regisseurin zu versuchen.

Auf die Frage, ob sie daran interessiert wäre, in die Welt der Regie einzutauchen, antwortete die Schauspielerin im "Good Morning America"-Interview: "Ich habe immer daran gedacht, und jetzt bin ich einfach so müde. Und es sieht so anstrengend aus", so Lawrence lachend. Ihre kleine Familie sei für sie "das Größte auf der Welt". Sehen Sie hier den Trailer zu "No Hard Feelings":