Harrison Ford berichtet über Differenzen am Set mit Brad Pitt

Auch inhaltlich sei er zunächst nicht ganz zufrieden gewesen. "Brad spielte diesen komplexen Charakter und ich wollte auch etwas davon, damit es nicht nur ein Kampf zwischen Gut und Böse wird", so Ford. Nicht immer waren er und Pitt sich demnach einig, wie der Film weitergehen sollte. "Jeder von uns hatte unterschiedliche Vorstellungen. Ich verstehe, warum er bei seinem Standpunkt bleiben wollte, und ich wollte bei meinem Standpunkt bleiben – oder ich habe meinen Standpunkt durchgesetzt. Das war zumindest, wie Brad es wahrgenommen hatte", so Ford. Trotzdem: "Es war kompliziert. Ich mag den Film sehr. Sehr."

Der in New York spielende Terroristen-Thriller ging an den Kassen übrigens unter, trotz überaus berühmter Hauptdarsteller.

Darum geht es im neuen Indiana-Jones-Film

Derzeit ist Ford wieder in seiner Paraderolle als Indiana Jones im Kino zu sehen. Der fünfte Teil der legendären Filmreihe feierte Mitte Mai Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. In dem Film "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", der größtenteils 1969 spielt, ist "Indy" noch einmal auf der Jagd nach einem wertvollen Artefakt: Einem Rad, von dem manche Leute glauben, dass es den Lauf der Geschichte verändern kann.