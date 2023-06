Al Pacino (83) forderte DNA-Test: Glaubte nicht, ein Kind zeugen zu können

Nun schreibt TMZ, dass Pacino selbst zunächst nicht glaubte, dass das Kind von ihm sei und sich einen DNA-Test zur Klärung dieser Frage gewünscht habe. Medizinische Probleme hätten ihn glauben lassen, dass er keine Kinder mehr zeugen könne, heißt es in dem Bericht. Der Test habe ergeben, dass Pacino tatsächlich der Vater ist.

Nicht der einzige ältere Jungpapa

Pacino und Alfallah sollen seit April 2022 ein Paar sein. Erst Mitte Mai hatte Schauspielkollege Robert De Niro auch im hohen Alter von 79 Jahren verkündet, zum siebenten Mal Vater geworden zu sein.

Pacino hat Medienberichten zufolge bereits drei erwachsene Kinder von zwei Frauen, eine 33-jährige Tochter sowie 22 Jahre alte Zwillinge. 2014 sprach er in einem Interview des Magazins The New Yorker über seine Kinder und sagte: "Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, macht das mich und sie traurig."