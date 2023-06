Harry Wijnvoord in Lebensgefahr: Frau wusste, dass sie schnell handeln muss

Verdacht auf Schlaganfall Der erste Verdacht auf Schlaganfall bestätigte sich im Spital demnach nicht. Stattdessen seien die Nieren das Problem gewesen. "Aufgrund meines Zuckers hatten sich die Nieren zum Großteil verabschiedet. Das hatte sich auf mein Sprachzentrum ausgewirkt", so Wijnvoord, der seiner Frau sehr dankbar ist: "Sie hat mein Leben gerettet." Der 74-Jährige lebt seit Jahren mit Diabetes. Inzwischen gehe es ihm wieder gut.

➤ Lesen Sie hier mehr: So sieht der Doppelgänger von Schlagerstar Roy Black aus

Hochzeit im TV übertragen

Wijnvoord hat seiner Iris 2022 an Bord eines Kreuzfahrtschiffs das Ja-Wort gegeben. Die Zeremonie mit einem Pastor war live auf dem Sender Sonnenklar.TV übertragen worden. Auf die Frage, ob er Iris als Ehefrau lieben und ehren wolle, in guten und in bösen Tagen, antwortete der Niederländer mit kräftiger Stimme: "Ja, ich will, mit Gottes Hilfe." Danach wurden Ringe getauscht - und es gab einen Kuss.

➤ Lesen Sie hier mehr: Was passiert, wenn Camilla länger als König Charles III. lebt?

Das Paar ist bereits seit 2021 standesamtlich verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden 2019 während des Karnevals vor einer Kölner Kneipe.