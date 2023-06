Was passiert, wenn Camilla länger als König Charles III. lebt?

Der Vater von Queen Elizabeth II., König George VI., starb am 6. Februar 1952. Queen Elizabeths Mutter erst 50 Jahre später - am 30. März 2002. "Queen Mum", wie der Volksmund sie nannte, hatte sich in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs auf Dauer das Ansehen der Bevölkerung errungen. Entgegen den Empfehlungen der Regierung, sich auf einen sicheren Landsitz zurückzuziehen, blieben Georg und Elizabeth im Buckingham-Palast. Regelmäßig besuchten sie die Ausgebombten im Londoner Arbeiterviertel East End und sprachen ihnen Mut zu. Bis an ihr Lebensende galt die Königinmutter seit jener Zeit als das wohl beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Gehen Sie auf ein Bier mit mir?": Charles antwortete Fan schlagfertig mit einem Wort

Königin Camillas Geschichte ist eine ungewöhnliche - durch und durch. Sie und Charles lernten sich bereits Anfang der 70er-Jahre bei einem Polospiel kennen und verliebten sich. Doch die selbstbewusste Tochter des britischen Offiziers und Weinhändlers Bruce Middleton Hope Shand und Enkelin des dritten Barons Ashcombe galt als nicht ausreichend standesgemäß für einen künftigen britischen König.