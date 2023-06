So sieht der Doppelgänger von Schlagerstar Roy Black aus

Eigentlich wollte Roy Black nach dem Besuch des Gymnasiums Biologie studieren, entschied sich dann aber doch für Betriebswirtschaftslehre, was er aber nie beendete.

Seinen großen Durchbruch hatte er mit dem Lied „Ganz in Weiß“.

1974 heiratete er in München das Model Silke Vagts – die Trennung erfolgte 1985.

Sein Schauspieldebüt gab er 1968 in „Paradies der flotten Sünder“, nur fünf Jahre später drehte er seinen letzten Kinofilm.

Er spielte auch ein Konzert in der legendären Royal Albert Hall in London.

Produzent Carl Spiehs wollte eigentlich Uschi Glas neben Roy Black für die weibliche Hauptrolle beim „Schloss am Wörthersee“ verpflichten. Doch sie sagte ab.

Sowohl am Ufer des Wörthersees als auch im Augsburger Stadtteil Göggingen steht eine Roy-Black-Büste. In seinem Geburtsort Straßberg gibt es den Gerhard-Höllerich-Ring, in Augsburg den Roy-Black-Weg.