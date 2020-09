"Black is back": Gestohlene Büste von Roy Black in Velden wieder aufgetaucht

Tage nachdem eine Büste des Schauspielers Roy Black in Velden (Kärnten) gestohlen worden war, ist diese nun wieder aufgetaucht. Wie die Veldener Tourismus GmbH auf Facebook mitteilte, hatten die Diebe wohl kalte Füße bekommen.

Sie waren in der Nacht auf vergangenen Freitag von einer Überwachungskamera gefilmt worden, als sie die Büste des "Schloss am Wörthersee"-Stars aus der Verankerung rissen und flüchteten - nun wurde sie in einem Plastiksack verpackt in einem Gastgarten gefunden.

"Damit der Roy nicht nocheinmal um den See geistert"

Einer freut sich besonders über die Rückkehr der Büste: Der langjährige Wegbegleiter Roy Blacks - Otto Retzer. "Gott sei Dank, haben wir ihn wieder." Die Statue soll jetzt wieder hergerichtet und anschließend mit Beton verstärkt werden. "Damit der Roy nicht nocheinmal um den See geistert," so Retzer.