Vier Tage nach der Enthüllung: Roy-Black-Statue gestohlen

"Ich habe heute in der Früh einen Anruf bekommen, dass etwas mit der Statue passiert ist," so Retzer, der sich um 11 Uhr vor Ort in Velden ein genaues Bild verschaffen will. Auch die Polizei bestätigte gegenüber dem KURIER, dass die Statue entwendet wurde. "Um 9 Uhr ist eine Anzeige bei uns eingegangen," hieß es von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten.

"Bitte bringt die Statue zurück"

Für Retzer ist die Statue seines Freundes Roy Herzensache. "Lassts den armen Mann doch endlich in Ruhe," echauffiert sich Retzer und schließt mit einem Appell an: "Bitte bringt die Statue zurück."

Neben finanziellen Schaden beklagt der Schauspieler und Regisseur auch den verlorenen sentimentalen Wert. "Mein Pfarrer hat die Statue erst vor wenigen Tagen geweiht. "Mir fehlen die Worte."