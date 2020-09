Otto Retzer über Roy Black: "Er ist an gebrochenem Herzen gestorben"

Und dann erzählt Retzer, dass er noch heute Briefe von einer Frau bekommt, die glaubt mit Roy Black in Verbindung zu stehen - eine Art Medium.

"Ich bekomm heute noch Briefe, wie es ihm geht. Es gibt da eine Frau, die sagt, sie ist mit ihm verbunden. Und sie schreibt mir immer wieder. Sie schreibt da, dass er jetzt in eine Drei-Zimmerwohnung umgezogen ist und jetzt auch Harfe gelernt hat. Das einzige, was ihm nicht gefällt, ist nach wie vor, dass es im Himmel keine Vögel gibt. Also kein Vogelgezwitscher. Aber es geht ihm gut. Sie schreibt mir immer wieder Sachen, die eigentlich keiner wissen kann. So wusste sie zum Beispiel auch, dass mich sein Sohn Torsten kontaktiert hat. Teilweise ganz eigenartig, da rieselt mir schon ein leichter Schauer über den Rücken", so Retzer.

Für Roy-Black-Fans aber sicher tröstlich, wenn sie daran glauben können, dass es ihm jetzt gut geht, wo immer er auch ist ...