Schlager-Star Roy Black wäre jetzt zum ersten Mal Opa geworden

Als Schlager-Star Roy Black (bürgerlich Gerhard Höllerich) 1991 einsam in seiner Fischerhütte (in Heldenstein bei Mühldorf am Inn) starb, war sein Sohn Torsten gerade einmal 15 Jahre alt. 2002 der nächste Schicksalsschlag, seine Mutter Silke beging Selbstmord.