Harrison Ford hätte gerne George Clooneys Rolle gespielt

KURIER: Sie wurden oft mit dem Satz "Ruhm hat nichts Gutes" zitiert. Aber könnten Sie es wirklich verkraften, als Nobody aufzuwachen?

Harrison Ford: Ich würde es nur vermissen, berühmt zu sein, wenn ich Lust habe, in einem Nobelrestaurant zu essen, das immer voll ist. Wenn ich nach einem Tisch frage, ist die Antwort stets: "Selbstverständlich, Mr. Ford!" Und auch bei Zahnärzten liebe ich es – die üben sich viel mehr in Zurückhaltung beim Bohren. Ein paarmal fuhr ich schon in New York gratis mit dem Taxi. Aber, obwohl mir meine Privatsphäre am wichtigsten ist, habe ich mich damit abgefunden, erkannt zu werden, weil ich nichts dagegen tun kann. Ich habe nur etwas gegen die Art "Paparazzi-Journalismus", der leider Norm geworden ist. Alle leben von Fotos, die ohne Wissen der Subjekte gemacht wurden, und sie sind begleitet von Textchen, die ich nur als Vollscheiße bezeichnen kann ... Das hat sich im Laufe all der Jahrzehnte extrem verschlechtert. Doch ich schiebe die Schuld daran weniger den Journalisten als dem niedrigen Niveau in die Schuhe, das die Kultur heute prägt. Und wenn du reagierst, dann bläst du diese Leute nur weiter auf.

Wenn wir schon beim Privatleben sind – spielt der Altersunterschied zwischen Ihnen und Calista eine Rolle?

Nein, es geht ja nur um die Verbindung, über die ich sehr glücklich bin. Und das ist alles, was ich dazu sage.