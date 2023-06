Brooklyn Beckham: Zuschauer seiner Koch-Show fühlen sich schon langsam gefrotzelt

So zeigte der Brite kürzlich in einem Video Schritt für Schritt, wie man ein gegrilltes Käsesandwich zubereitet. "Unnötig" - fand so manch Zuschauer. Dass Brooklyns Jogginghose in dem Video ein Loch im Schritt hatte, schien seine Follower dabei wesentlich mehr zu interessieren, als seine Kochkünste.

Es war nicht das erste Mal, dass dem Promis-Spross bescheidene Kochkünste vorgeworfen wurden. Viel Spott gab es auch für eine vegane Lasagne, die Brooklyn mit gekauften Lasagneblättern und einer Tüte pflanzlicher Fleischalternative aus dem Supermarkt sowie einer vorab vorbereiteten Tomatensauce zubereitete, von der nicht klar war, ob er sie überhaupt selbst gemacht hat,

"Sehr einfach und buchstäblich null Finesse", hieß es da unter anderem.