Glamouröser Vorgeschmack: Sylvie Meis verabschiedet sich ins Hochzeits-Wochenende

Model und Moderatorin Sylvie Meis will am Wochenende ihren Verlobten Niclas Castello heiraten. Die Hochzeit der 42-jährigen Niederländerin ist im italienischen Florenz geplant, wie auch aus Posts auf ihrem Instagram-Account hervorgeht. In ihrem letzten Eintrag von Donnerstagabend verabschiedete sie sich von ihren Abonnenten für die nächsten Tage.