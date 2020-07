Schmerzvolle Trennung: Sylvie Meis verabschiedet sich von Sohn Damian

Schweren Herzens lässt Moderatorin Sylvie Meis ihren 14-jährigen Sohn Damian ziehen. Wie die 42-Jährige gegenüber der Bild erzählte, wird ihr einziger Sohn künftig bei seinem Papa Rafael van der Vaart (37) in Dänemark wohnen.

Sylvies Sohn Damian zieht zu seinem Vater

Der Bub möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten und Profifußballer werden. In Zukunft soll der Teenager deswegen beim renommierten dänischen Verein Esberg fB in der U15-Mannschaft trainieren. Für Meis keine einfache Entscheidung, wie sie dem deutschen Blatt verriet.

"Ich war geschockt und habe erst einmal nein gesagt", erzählte die gebürtige Niederländer von ihrer Reaktion auf die Nachricht, dass Damian diese Chance bekomme.

"Natürlich wollte ich ihn nicht gehen lassen", gab Meis zu.