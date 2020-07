"Mit 40 eiskalt ausgetauscht": Meis rechnet mit "Let's Dance"-Aus ab

Meis, die neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin auch mit ihrer Unterwäsche- und Bademodelinie erfolgreich ist, hatte von 2011 bis 2017 an der Seite von Daniel Hartwich "Let's Dance" moderiert.

Dem Jobverlust kann Meis inzwischen aber durchaus etwas Positives abgewinnen.

"Es war gut für mich, denn so wurde ich gezwungen, wieder einen ganz anderen Weg zu gehen und mir einen andere Stabilität aufzubauen", so die Moderatorin. "Ich finde es nicht schlimm, dass ich das erlebt habe. Leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass Männer eine längere Chance bekommen, besser beim Fernsehen bezahlt werden als Frauen, obwohl wir genau die gleiche Arbeit machen."