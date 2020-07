So glamourös wird die Hochzeit von Sylvie Meis in Florenz

Im August ist endlich so weit und Moderatorin Sylvie Meis gibt ihrem Lebensgefährten, dem Künstler Niclas Castello im italienischen Florenz das Jawort. Gegenüber der deutschen "Gala" verriet sie nun erste Details dazu. "Ich habe mich total in die Location verliebt, ein wunderschönes Boutique-Hotel mit traumhaftem Blick über die Stadt. Sehr stylish und mit einem verspiegelten Ballsaal wie in Versailles."

Wegen Corona musste die Hochzeit verschoben werden, dafür wird jetzt umso ausgiebiger gefeiert, nämlich ganze vier Tage lang. Und die modebewusste Schönheit will da natürlich immer adäquat gekleidet sein. "Am Samstag, dem eigentlichen Tag der Hochzeit, trage ich natürlich die beiden wichtigsten Kleider: das Brautkleid für die Zeremonie und dann das Kleid für die Party."

Den Namen ihres zukünftigen Ehemannes wird Sylvie Meis allerdings nicht annehmen. "Ich werde nie wieder den Namen eines Mannes annehmen. Ich bin Sylvie Meis und sehr stolz darauf. Als ich Sylvie van der Vaart hieß, haben mir alle geraten: 'Behalte den Namen!' Ich habe trotzdem wieder meinen Mädchennamen angenommen. Wenn ich heute noch van der Vaart heißen würde, würde ein Teil in mir immer denken: 'Du hast den Erfolg nur, weil du seinen Namen behalten hast.'"