Gipfel der Opulenz: Adam Sandlers verschwenderisches Leben

Als Sohn eines Elektroingenieurs und einer Lehrkrankenschwester wuchs Hollywoodstar Adam Sandler in bescheidenen Verhältnissen auf. Heute wird das Vermögen des Hollywoodstars auf rund 450 Millionen US-Dollar geschätzt - was ihn zu einem der reichsten Schauspieler macht. Das Portal The Richest spricht sogar von 680 Millionen US-Dollar, die sich auf seinem Konto befinden sollen.

Seine erste Rolle hatte er von 1987 bis 1989 in "The Cosby Show", in der er Smitty spielte. Nachdem er einmal spontan die Bühne in einem Club in Boston betreten hatte, begann Sandler regelmäßig in Comedy-Clubs aufzutreten. Mit dem Film "Waterboy – Der Typ mit dem Wasserschaden" (1998) erreichte Sandler Starstatus.

Die Wahnsinns-Gagen von Komödienstar Adam Sandler

Laut der WirtschaftsWoche stand Adam Sandler im Jahr 2023 auf Platz 6 der weltweit reichsten männlichen Schauspieler. Sandlers Vermögen wächst weiterhin exponentiell, berichtet The Richest - kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Sandler für seine Filme zwischen 20 und 25 Millionen Euro Gage bekommen soll.

Sandler gilt als sehr fleißig. Während sein immenser Cashflow überraschend erscheinen mag, kann der Komiker auf einen langen Lebenslauf mit über 80 Filmen zurückblicken, die ihm zu seinem Status als Multimillionär verholfen haben.

Und wie viele seiner berühmten Kollegen genießt auch der "Hustle"-Star die Früchte seiner Arbeit, in dem er sich den einen oder anderen Luxus gönnt. Auch wenn man ihm das vielleicht nicht auf den ersten Blick anmerken würde - da sich der Filmstar privat am liebsten in legere Sportklamotten hüllt.