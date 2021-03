"Gilmore Girls": Milo Ventimiglia weiß nicht, wer Vater von Rorys Baby ist

Eigentlich hat Milo Ventimiglia eine enge Beziehung zu Amy Sherman-Palladino und Dan Palladino, den Machern der Erfolgsserie "Gilmore Girls", aber er wurde niemals darüber informiert, wer der Vater von Rory Gilmores (Alexis Bledel) Kind ist, wie er nun verriet.

Milo Ventimiglia weiß nicht, wer Vater von Rorys Baby ist

Von 2001 bis 2006 war der gebürtige Kalifornier in der Rolle vom Rorys Freund Jess Mariano in der Serie zu sehen. Von 2002 bis 2006 war der "This Is Us"-Star auch privat mit Alexis Bledel liiert, nachdem es bei den Dreharbeiten zwischen ihnen gefunkt hatte.

2016 erzählt Rory im "Gilmore Girls"-Revival "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" ihrer Mutter in der letzten Szene, dass sie schwanger ist. Doch wer ist eigentlich der Papa von Rorys Baby?