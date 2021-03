Vom Laufsteg auf die Leinwand: Kaia Gerber ergattert Hauptrolle

In den vergangenen Jahren war Kaia Gerber in einer Reihe an Kurzfilmen zu sehen. So spielte sie 2020 unter anderem die Hauptrolle in einem Kurzfilm mit dem Titel "Rainsford: Crying in the Mirror", bei dem ihre Freundin, das britische Model Cara Delevingne, Regie führte.

Ob Kaia Gerber ihr Serien-Debüt als Sprungbrett für eine Filmkarriere nutzen kann, wird sich aber erst zeigen. Die große Leinwand lässt jedenfalls noch auf sich warten.