Kaia Gerber macht Beziehung offiziell: Alles über ihren Freund Jacob Elordi

Seinen ersten Auftritt in einem Hollywoodfilm hat Elordi 2017 in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" absolviert. Im Jahr darauf war Elordi in "The Kissing Booth" zu sehen. 2019 wurde er für die preisgekrönte Serie "Euphoria" angeheuert, wo er Nathaniel "Nate" Jacobs gibt.