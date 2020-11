Bill Kaulitz trägt Heidi Klums Abendkleid

Vor 15 Jahren gelang der deutschen Band "Tokio Hotel" mit ihrem Hit "Durch den Monsun" der große Durchbruch. Anlässlich ihres Bandjubilärums haben die Bandmitglieder Tom und Bill Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing eine neue Version der Hit-Single mit dem Titel "Monsoon 2020" veröffentlicht - und auch ein neues Musikvideo gedreht.

"Tokio Hotel" veröffentlichen "Monsoon"-Remake

Gegenüber dem US-Magazin People sprachen Tom und Bill Kaulitz, die auch in ihrer Wahlheimat USA bekannt sind, über die Enstehung des Hit-Remakes.

"Wir dachten an etwas Besonderes", wird Tom Kaulitz von dem US-Blatt zitiert. "Wir haben uns gedacht: 'Wir sollten ein spezielles Konzert planen und eine Unplugged-Version machen, oder etwas in der Art.' Wir haben etwas in die Richtung angedacht, doch dann ist Covid passiert."