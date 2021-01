Wenn Kaia Gerber, Romeo Beckham und Co. in die Fußstapfen ihrer Eltern treten

Ebenfalls schon länger im Geschäft ist die Tochter von Topmodel Cindy Crawford, Kaia Gerber (19). So machte sie Karl Lagerfeld 2018 zum Gesicht von Chanel. "Es gibt so viele bewegende Momente, besonders wenn man Teil einer Branche mit so vielen verschiedenen Menschen ist, dass man mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Man muss jeden Tag aufwachen und dieses Glück für sich selbst wählen, nicht für einen anderen und nicht auf der Grundlage eines anderen“, so beschrieb sie ihre Berufswahl im Vogue-Interview.