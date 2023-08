Gerücht: Nimmt Heidi Klum nur 900 Kalorien am Tag zu sich?

Heidi Klum hat sich soeben zu einem bösen Gerücht über ihr Essverhalten geäußert. Zuvor war ihr angedichtet worden, sie würde lediglich 900 Kalorien täglich zu sich nehmen. Das wollte die GNTM-Chefin aber nicht unkommentiert lassen.

Heidi Klum: "Habe noch nie Kalorien gezählt"

Heidi Klum nutzte ihre Instagram-Storys, nachdem sie am Mittwoch in der Sendung "America’s Got Talent" aufgetreten war, um aktuelle virale Berichte zu widerlegen, denen zufolge sie nur 900 Kalorien pro Tag zu sich nehme – was weit unter den empfohlenen 2.200 Kalorien pro Tag für eine aktive Frau ihres Alters liegt.

"Ich bin gerade nach Hause gekommen und einige Freunde schicken mir diese Artikel, in denen geschrieben steht, dass ich nur 900 Kalorien zu mir nehme", schrieb sie offensichtlich erbot über die Falschberichte. "Ich möchte sagen, ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste, also glaubt nicht alles, was ihr lest. Also zähle ich meine Kalorien nicht."