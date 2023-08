Leni Klum: Opa Günther Klum stellt unter ihrem Foto irritierende Frage

An Heidi Klum kommt niemand vorbei. Selbst wer ihre seit 2006 laufende Erfolgssendung "Germany's Next Top Model" auf ProSieben noch nie gesehen hat, wird unvermeidlich mit ihr konfrontiert: Sei es, weil sie auf Werbeplakaten zu sehen ist, oder auf Instagram immer mal wieder tiefe Einblicke in ihr Liebensleben mit Ehemann Tom Kaulitz gewährt. Inzwischen darf auch Tochter Leni Klum ins Rampenlicht.