Leni Klum von Opa Günther Klum in den sozialen Medien bloßgestellt

Gegenüber RTL erklärte Günther Klum daraufhin, wieso er sich mit seinem großväterlichen Rat nicht zurückhalten konnte: "Leni ist in Deutschland so bekannt wie in den USA, daher ist es charmant auch schon mal in Deutsch zu posten."

Leni Klum ist wie auch der Rest von Heidi Klums Kindern in den USA groß geworden. Musiker Seal, der Leni als Adoptiv-Vater mit großgezogen hat, ist zudem Brite. Dennoch spricht Leni fließend Deutsch - auch wenn ihr Englisch natürlich um einiges besser ist.