George Clooney spricht über schlimmsten Moment in seinem Leben

Im Juli 2018 war George Clooney auf seinem Motorrad mit einem Tempo von 112 Kilometern pro Stunde frontal gegen ein stehendes Auto gekracht. Er befand sich bei Dreharbeiten zu seiner Comedy-Mini-Serie "Catch-22" auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien und wollte vom Hotel zum Set fahren, als sich der Unfall ereignete. Gegenüber der Sunday Times erzählte der Schauspieler nun, dass er damals dachte, sein Motorradunfall würde der letzte Moment in seinem Leben sein.

Clooney: Schaulustige filmten ihn, anstatt zu helfen

Er sei davon überzeugt gewesen, dass er sterben würde. Besonders schlimm sei für den "Gravity"-Star damals gewesen, dass sich nach seinem Horror-Crash Schaulustige um ihn drängten, um ihn zu filmen, anstatt Hilfe zu leisten.

"Wenn man in der Öffentlichkeit steht, stellt man fest, dass es für manche Leute nur Unterhaltung für ihre Facebook-Seite ist, während man am Boden liegt und denkt, es sei die letzte Minute deines Lebens", stellte der Oscar-Preisträger verbittert fest. Er würde am liebsten zurückgehen und die Leute "schütteln", die damals um ihn herumgestanden sind und ihn gefilmt haben.