George Clooney macht mit Luxus-Bauprojekt seine Nachbarn unglücklich

Insgesamt sollten die Bauarbeiten ein Jahr lang dauern, berichtet die britische Boulevard-Zeitung The Sun. Nun verlängere sich die Bauphase allerdings um sechs Monate, soll ein Arbeiter verraten haben. Schlechte Nachrichten für die Nachbarn von George und Amal Clooney. "Einige sind über den Lärm verärgert, es kommen zu viele Lastwagen am frühen Morgen", so ein Bewohner der Umgebung gegenüber Sun.

Demnach würden die Lastwägen zudem die Parkplätze vor den Häusern anderer Leute einnehmen. Allerdings: "Früher war es schlimmer, weil Betonmischer kamen und gingen und viel Lärm machten." Die Nachbarn würden den Abschluss des Bauprojekts aber herbei sehnen, heißt es vonseiten der Quelle.

Clooney habe beantragt, auf dem Grundstück unter anderem eine Standseilbahn und einen Pizzaofen im Außenbereich zu bauen, berichtet Sun unter Berufung auf Planungsdokumente. Außerdem soll eine Stahltreppe und neue Fenster eingebaut werden. Die rund 7.400 Quadratmeter große Villa mit sechs Schlafzimmern kaufte Clooney 1995 für 2,2 Millionen US-Dollar von Fleetwood Mac-Sängerin Stevie Nicks.