George Clooney: "Bringe meinen Kindern gern schreckliche Sachen bei"

"Ich liebe ihren Sinn für Homor", hat Hollywoodstar George Clooney einmal im Bunte-Interview über seine Ehefrau Amal Clooney erzählt. Dass er ihre gemeinsamen Kinder Ella und Alexander gern mal zu Streichen anstiftet, findet die Menschenrechtsanwältin laut Clooney aber weniger lustig.

George Clooney bringt Zwillingen Streiche bei

In der britischen Talkshow "The Graham Norton Show", zu der er via Videocall zugeschaltet wurde, erzählte der 59-Jährige jetzt, dass er seine Zwillinge gelegentlich zu Schabernack ermutigt.

"Ich habe ihnen beigebracht, Nutella in ihre Windel zu schmieren, sie dann auszuziehen und den Inhalt zu essen", erzählte der Schauspieler mit einem breiten Grinsen.

So reagiert Amal Clooney auf den Schabernack

"Meine Frau ist ein Genie und sie sind brillante Kinder, und es ist meine Aufgabe, sie etwas zu verdummen und ein bisschen Schauspieler in sie zu stecken, also bringe ich ihnen schreckliche Dinge bei", gestand der Hollywoodstar. Offenbar ist es Clooney auch ein Ansinnen, seine Ehefrau etwas zu ärgern.

"Denken Sie daran, es sind momentan nur wir vier im Haus. Ich will einfach den Schrei meiner Frau hören. Dann weiß ich, dass mir der Streich gelungen ist", scherzte George Clooney.