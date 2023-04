Gemeinsam in Florenz: Charlène & Albert kämpfen gegen Trennungsgerüchte an

Gemeinsame Auftritte des Fürstenpaares von Monaco werden in letzter Zeit wieder häufiger. Derzeit befinden sich Fürst Albert II und seine Ehefrau Charlène zusammen in Florenz. Sie sind im Rahmen des 160. Jahrestages der Gründung des Konsulats des Fürstentums Monaco zusammen nach Italien gereist.

Albert und Charlène Arm in Arm in Florenz

Hier präsentierte sich das Paar besonders innig. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, die den Fürsten und seine Frau Arm in Arm zeigen. Die ehemalige olympische Schwimmerin Charlène zeigte sich in Florenz in einer geschmackvollen Kombination aus cremefarbener Bluse und Hose, als sie sich zusammen mit ihrem 65-jährigen Ehemann in der italienischen Stadt blicken ließ.