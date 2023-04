Was William und Kate darüber denken, dass Meghan Krönung fernbleibt

Prinz Harry wird bei der Krönung seines Vaters König Charles III am 6. Mai in der Westminster Abbey dabei sein. Das teilte der Buckingham Palace am Mittwoch mit. Seine Ehefrau Meghan und die beiden Kinder Archie und Lilibet werden aber nicht mit ihm nach Großbritannien reisen, sondern in Kalifornien bleiben.

Erleichterung über Meghans Fernbleiben

Ein Grund für Meghans Fernbleiben ist offiziell nicht bekannt. Anfang 2020 hatten sich Harry und seine Frau von ihrer Rolle als Senior Royals zurückgezogen und übersiedelten in weiterer Folge in die USA. Meghan, die Herzogin von Sussex, hatte nach dem Ausstieg aus dem Königshaus gegenüber der Talkshow-Ikone Oprah Winfrey und in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" offen darüber gesprochen, wie schwierig ihre Zeit als offizielles Mitglied der Königsfamilie und ihr Leben hinter den Palastmauern war. Prinz Harry hat in seinen Memoiren, die im Jänner erschienen sind, außerdem unbequeme Details über Spannungen zwischen Williams Ehefrau Kate und Meghan preisgegeben.