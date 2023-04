Meghan kommt nicht zur Krönung: Das war ihre größte Sorge

Die monatelangen Spekulationen haben ein Ende: Der Buckingham Palace teilte am Mittwoch mit, dass Prinz Harry bei der Krönung seines Vaters König Charles III am 6. Mai in der Westminster Abbey dabei sein wird. Seine Ehefrau Meghan und die beiden Kinder Archie und Lilibet werden aber nicht mit ihm nach Großbritannien reisen, sondern in Kalifornien bleiben.

Meghan wollte nicht "unauthentisch" wirken

Ihre Entscheidung soll die Herzogin Meghan im Vorfeld genau abgewogen haben. Ein Insider plaudert gegenüber Page Six aus, wieso sich die ehemalige Schauspielerin schlussendlich dazu entschieden hat, der Zeremonie fernzubleiben.