Charlène geht bei seltenem Auftritt mit Caroline auf Abstand

Am Mittwoch (5. April) versammelte sich die Fürstenfamilie von Monaco in der Kathedrale von Monaco, um an einer Messe in Gedenken an Fürst Rainier III teilzunehmen. Fürst Albert II nahm zusammen mit seiner Ehefrau Charlène am Gottesdienst teil. In der Kirche saß das Paar zusammen mit Alberts Schwestern Caroline und Stephanie in einer Reihe.